Jesus apoia Sérgio Conceição e ataca Rui Vitória

Depois de Sérgio Conceição, Jorge Jesus. As declarações de Rui Vitória a propósito do VAR, no final do Benfica-Sporting, continuam a dar que falar e o técnico leonino não perdeu a oportunidade de deixar uma boca ao rival.

Desafiado a comentar as declarações do técnico portista, que, neste sábado, acusou o homólogo encarnado de "falta de coerência", o treinador leonino respondeu assim: "Disseram que iam estar atentos ao percurso daqueles árbitros. Mas também há o F. C. Porto-Benfica, o Benfica-Portimonense, o Benfica-Braga, o Aves-Benfica. Aconselho-os a olhar para o percurso desses árbitros, para terem coerência naquilo que dizem. Nisso estou 100% de acordo com o Sérgio."

Na conferência de imprensa que serviu de lançamento ao encontro deste domingo, frente ao Marítimo (18 horas), Jorge Jesus deixou ainda elogios à introdução do videoárbitro no futebol português. "Não tenho dúvidas que o VAR veio para melhorar e dar mais verdade desportiva. Independentemente de num ou noutro jogo não ter analisado da melhor maneira, naquilo que é o cômputo geral, não tenho dúvidas que o VAR veio favorecer a verdade desportiva. Com o tempo, todos os países vão ter videoárbitro. Mas tudo tem uma aprendizagem e é normal que haja coisas a melhorar", salientou.

Jorge Jesus comentou ainda os três reforços oficializados pelo Sporting neste sábado. "O Misic é um jogador que o nosso departamento de scouting viu várias vezes a jogar, já estava referenciado. O Rúben [Ribeiro] não é preciso departamento de scouting, porque atua no campeonato português. O Wendel é um jovem que vem à procura do seu percurso. Vai encontrar obstáculos a que ainda não está habituado. É um miúdo para o futuro", esclareceu.

Quanto ao Marítimo, o técnico sportinguista elogiou "uma das boas equipas do campeonato, com boa organização defensiva, a quem não é fácil fazer golos" e deixou um aviso: "Vamos ter de ter muita criatividade em termos ofensivos e muita velocidade."