Jesus assina pelo "Fla" no fim de semana

Jorge Jesus viaja para o Brasil na próxima sexta-feira à noite e deve formalizar a sua ligação ao clube no sábado ou na segunda-feira. Domingo assiste ao dérbi com Fluminense no Maracanã.

O treinador português viaja para o Rio de Janeiro na próxima sexta feira à noite e vai passar uma semana no Brasil para formalizar a ligação ao Flamengo e preparar a entrada no clube. A oficialização do contrato por uma temporada, na qual irá auferir cerca de 3,5 milhões de euros, deve suceder no sábado ou segunda-feira, já que domingo será dia de dérbi com o Fluminense, no Maracanã, clássico que contará com a presença do responsável na bancada.

O técnico viajará ainda a meio da semana para Brasília onde o Flamengo enfrenta o CSA de Alagoas, jogo da 9ª jornada do Brasileirão.

Jesus volta a Portugal no final da semana e o regresso definitivo está agendado para a semana seguinte. Aí, o responsável viajará já acompanhado pelos elementos da equipa técnica: João de Deus, Mário Monteiro, Márcio Sampaio, Rodrigo Quintas e Gil Henriques. Evandro Motta também integra o staff.

Jorge Jesus começará a trabalhar no clube numa fase em que o brasileirão se encontra parado devido à realização da Copa América. Uma suspensão que permite algum tempo extra ao técnico para avaliar a equipa.