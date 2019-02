Jesus avalia novo projeto na Arábia Saudita e adia regresso a Portugal

Luís Antunes Hoje às 11:39 Facebook

Treinador está reunido com os responsáveis do clube saudita e adia o regresso a Portugal. Tem um mãos um convite para liderar a maior academia de futebol do país.

Jorge Jesus rescindiu, esta quinta-feira, o contrato com o Al Hilal, clube da Arábia Saudita que prescindiu dos serviços do treinador português no final do mês de janeiro. O JN sabe que o técnico deve continuar naquele país do Médio Oriente, porque tem em mãos um convite do ministro do entretenimento para dirigir a maior academia de futebol saudita, e está bastante inclinado em aceitar a proposta.

Curiosamente, ontem, a imprensa saudita apontava dois cenários possíveis para o futuro do treinador. Ou seria convidado a assumir o cargo de selecionador nacional ou então teria a possibilidade de liderar este projeto de futebol ligado à formação de novos talentos. No entanto, o JN sabe que só a segunda hipótese foi colocada ao treinador e afigura-se como um cenário muito provável no futuro imediato de Jorge Jesus.

Em janeiro, o Al Hilal propôs a renovação de contrato ao treinador até 2021, mas Jesus rejeitou a proposta o que acabou por consumar o seu despedimento. A confirmar-se a continuidade na Arábia Saudita, à frente da maior academia de futebol, o técnico adia o regresso a Portugal.