Jesus desconhece interesse da Roma mas dá prioridade a continuar no estrangeiro

Jorge Jesus, técnico que deixou o Al Hilal, é apontado esta quinta-feira, em Itália, como um dos candidatos à eventual sucessão de Eusébio Di Francesco, treinador romano, contestado e em risco depois da humilhação (7-1) com a Fiorentina, na Taça de Itália. O JN sabe que o responsável luso não recebeu qualquer contacto e planeia para já ficar a trabalhar no estrangeiro.

Jorge Jesus ainda se encontra a terminar o processo de desvinculação do Al-Hilal, emblema de onde foi afastado pelo facto de não desejar renovar o contrato que tinha até junho, e o seu nome começa já a ser ventilado em alguns meios de comunicação transalpinos como uma das soluções em "stand-by" para suceder a Eusébio Di Francesco, responsável da As Roma, muito contestado pelos adeptos com poucas condições para continuar depois do desastre da eliminação da Taça de Itália diante da Fiorentina.

O JN sabe que Jorge Jesus não recebeu qualquer contacto sobre um possível desejo dos italianos. No entanto, ao que apurámos, o técnico dá para já total prioridade a continuar a carreira no estrangeiro e a estudar propostas que o atraiam desportiva e financeiramente.