Jesus e a visita ao Cova da Piedade: "Responsabilidade é a mesma"

O treinador do Sporting fez a antevisão à visita ao Cova da Piedade, na quarta-feira, no Estádio do Bonfim. Para Jorge Jesus, a natureza da competição não permite descurar qualquer pormenor frente à equipa de Almada, nos quartos de final da Taça de Portugal.

"Jogar contra o Sporting é uma motivação extra. Todos querem ir ao Jamor. Vai ser um jogo competitivo, difícil. A equipa do Cova da Piedade é da 2.ª Liga, mas uma coisa é jogar cinco ou seis jogos contra equipas da 2.ª Liga, outra é jogar só um jogo. Num só jogo podemos perder", alertou o técnico, explicando que os leões não vão sentir dificuldades para mudar o "chip". "É simples. A responsabilidade é a mesma. Queremos passar esta eliminatória e vamos fazer tudo para conseguir", afirmou, esta terça-feira.

Já sobre o novo reforço, Marcus Wendel, Jesus confirmou que "não pode jogar". "Ainda não há condições burocráticas. E desportivas muito menos. Tem muito que aprender taticamente. Ainda vai ter muita dificuldade para apanhar o comboio", afirmou, sobre o médio contratado ao Fluminense.