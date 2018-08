Jesus nega ter provas contra Bruno de Carvalho

18 Maio 2018 às 22:01 Facebook

Treinador negou, à SIC, que tenha provas ou informações que o presidente leonino seja o responsável pelo ataque à Academia de Alcochete.

Numa conversa não gravada com o canal televisivo, Jorge Jesus garantiu que transmitiu todas as informações à polícia, na sequência da invasão dos adeptos à academia, e que, em nenhum momento, disse ter provas contra Bruno de Carvalho, que indiciassem que o presidente leonino fosse o responsável pelas agressões aos jogadores e equipa técnica.

Jorge Jesus garantiu ainda que ficou perturbado com as recentes notícias e que ligou, esta sexta-feira, a Bruno de Carvalho a explicar que nada tinha a ver com as notícias sobre o alegado envolvimento do dirigente no ataque a Alcochete.