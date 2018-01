Jesus procura jogador "que possa acasalar com Bas Dost"

L. A. Ontem às 23:49, atualizado hoje às 00:43 Facebook

O mercado está aberto até 31 de janeiro e o Sporting está em campo por mais um avançado. A confirmação foi feita por Jorge Jesus, de forma insólita.

O Sporting anda "à procura de um jogador que possa acasalar com o Bas Dost", disse Jorge Jesus, quando confrontado com a possibilidade de se reforçar no mercado de inverno.

O treinador leonino falava sobre o jogo dos quartos de final da Taça, que o Sporting venceu, depois de chegar ao intervalo a zero.

Jorge Jesus lançou Bruno Fernandes e Bas Dost, na segunda parte, porque era preciso "ter mais poder em cima dos centrais" rivais. "Todas as equipas têm três jogadores para lançar. Se tivesse a ganhar claro que não teria metido o Bas Dost", assumiu, adiantando:"Na primeira parte não tivemos velocidade, nem na bola nem na dinâmica que temos que dar às ideias táticas".

Já em relação ao Moreirense-F. C. Porto de quinta-feira à noite, que define o próximo rival dos leões, Jesus atirou: "O que quero é ter mentalidade de campeões. Os campeões pensam neles e não nos outros".