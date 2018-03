Jesus: "Temos possibilidades de sair com uma vitória" do Dragão

Rui Farinha Hoje às 16:56 Facebook

Twitter

Jorge Jesus, treinador do Sporting, afirmou nesta quinta-feira que a sua equipa "tem possibilidades de sair com uma vitória", do Dragão.

"Sabemos que podemos ser apertados defensivamente mas estamos preparados. Nos outros três jogos com o F. C. Porto, só houve um golo, o que mostra as boas organizações defensivas das equipas", salientou o técnico leonino, em conferência de Imprensa em Alvalade.

O F.C. Porto encontra-se no topo da tabela, com cinco pontos de distância. "Tem o peso que tem, não o podemos branquear. Se subir para oito pontos tem diferença, como é óbvio. Mas eu penso de forma completamente diferente, faltam nove jornadas. Se ganharmos, colocamos as três equipas no mesmo pote. A pressão é igual para as duas equipas", defendeu.

A utilização de Gelson, expulso no último encontro, não foi descartada. "Os serviços jurídicos do clube estão atentos e há uma percentagem de que possa jogar", admitiu.

Marega vai ser titular no F.C. Porto e mereceu uma abordagem curiosa de Jorge Jesus. "Não fez nenhum golo nos jogos que fez connosco mas não quer dizer que não seja um excelente jogador. Quando ele não estava no F.C. Porto, eu já o queria".