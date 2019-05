Jesus viaja hoje para Madrid para reunir com presidente do Flamengo

Luís Antunes Hoje às 09:16 Facebook

Jorge Jesus viaja esta sexta-feira à tarde para Madrid, Espanha, onde vai reunir com o presidente do clube brasileiro Flamengo.

Jorge Jesus e Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, vão reunir-se no fim de semana, num encontro que pode tornar-se decisivo para o sim do técnico ao emblema do Rio de Janeiro.

O treinador português viaja para a capital espanhola esta sexta-feira à tarde, segundo apurou o JN.

Rodolfo Landim vai estar durante o fim de semana em Madrid para assistir à final da Liga dos Campeões - sábado, às 20 horas, num jogo entre Tottenham e Liverpool.

Ao que o JN apurou, os contactos exploratórios entre as partes têm sido positivos, nomeadamente nas vertentes desportiva e financeira. Recorde-se que Jesus já rejeitou outras sondagens de emblemas brasileiros, casos do Atlético Mineiro e Vasco da Gama.