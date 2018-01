JN Ontem às 23:21, atualizado hoje às 01:25 Facebook

No final do empate (0-0) frente ao F. C. Porto, em Moreira de Cónegos, o guarda-redes do Moreirense só se apercebeu de que a equipa da casa tinha pontuado na zona de entrevistas rápidas.

Jhonatan foi protagonista de um momento caricato no final do encontro desta terça-feira, frente ao F. C. Porto. Após o empate (0-0) com os dragões, o guardar redes do Moreirense foi o jogador escolhido para prestar declarações na zona de entrevistas rápidas.

Ora, quando questionado sobre o jogo, Jhonatan surpreendeu tudo e todos quando afirmou ter ficado "muito triste", porque o Moreirense "merecia sair com pelo menos um ponto".

Avisado pelo jornalista do empate, o guardião, entre risos, pediu desculpa e explicou que pensava que o golo de Waris, marcado no último suspiro do encontro e invalidado devido a fora de jogo, tinha sido legal.