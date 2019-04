Jiménez despede-se do Benfica com mensagem emotiva

Ontem às 23:40 Facebook

O avançado mexicano Raúl Jiménez não é mais jogador do Benfica, mas na hora do adeus para rumar a título definitivo aos ingleses do Wolverhampton, clube que representa deste o início da época, por empréstimo, deixou uma mensagem emotiva de despedida dirigida ao emblema lisboeta.

Na hora do adeus, Raúl Jiménez agradeceu às águias pelos triunfos, alegrias e por tudo o que aprendeu.

"Não queria deixar passar a oportunidade de agradecer ao @slbenfica pelas alegrias, triunfos, e a grande aprendizagem que tive nestes três anos defendendo as cores do maior clube de Portugal, foi um grande prazer fazer parte da sua história e sei que deixo as portas abertas e sempre vou ser bem-vindo", escreveu o jogador, agora treinador pelo português Nuno Espírito Santo, completando: "Obrigado a todos os meus companheiros e amigos, aos adeptos que sempre me transmitiam a sua confiança, e a toda a gente que fez destes três anos um momento inesquecível, são dois títulos de campeão nacional, duas supertaças de Portugal, uma taça de Portugal e uma taça da Liga, e não tenham dúvida de que sempre ofereci 100%. Obrigado e até logo".