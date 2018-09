Jiménez e Herrera em festa polémica com mulheres no México

Sofia Esteves Teixeira 05 Junho 2018 às 18:43 Facebook

De acordo com a revista TVNotas, após a vitória (1-0) sobre a Escócia, em jogo de preparação para o Mundial 2018, vários jogadores mexicanos, entre eles Raul Jiménez (Benfica) e Herrera (F. C. Porto), aproveitaram a noite de folga para festejarem o triunfo numa mansão que contou com a presença de cerca de 30 mulheres.

A preparação da seleção mexicana para o Mundial 2018 está a dar que falar. Segundo a revista TVNotas, vários jogadores do México aproveitaram a folga de sábado à noite para alegadamente organizarem uma festa de despedida, antes de partirem para a Rússia, país organizador do Campeonato do Mundo.

Segundo mesma a publicação mexicana, Herrera e Jiménez, jogadores de F. C. Porto e Benfica, respetivamente, terão participado na festa com Ochoa, Salcedo, Gallardo, Marco Fabián e os irmãos Giovani e Jonathan dos Santos. O caso está a gerar polémica, pois o momento de animação terá sido regado com muito álcool e música e terá ainda contado com a participação de cerca de 30 mulheres.

"Chegaram às 22.30 horas e ali ficaram muito bem acompanhados, com música, jogos e mulheres. Tinham a noite livre, sem suas namoradas e esposas", afirmou uma fonte citada pela revista.

A Federação Mexicana de Futebol e o selecionador Juan Carlos ainda não se pronunciaram sobre este episódio.