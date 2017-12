JN acompanha Elisabete Jacinto na Africa Race

Elisabete Jacinto Hoje às 16:56 Facebook

A piloto Elisabete Jacinto começa esta sexta-feira a escrever para o Jornal de Notícias um diário dos dias passados a bordo do camião MAN TGS, na Africa Race, entre o Mónaco, de onde arranca a 31 de dezembro, e Dakar, no Senegal, onde chega a 14 de janeiro. Este é a primeira crónica da viagem.

Estamos de partida para o Africa Race

A equipa reuniu-se de madrugada no aeroporto de Lisboa. Somos seis, equipados mas de mãos nos bolsos. A bagagem seguiu no camião de assistência. Esperamos pelo avião que nos leva até Marselha. É lá que estão os dois camiões que partiram no dia 26 da oficina em Alverca.

A minha assistência é composta por três elementos que dão tudo por tudo para que a minha corrida seja um sucesso. É sobre ela que vos quero falar nestas crónicas. Eles são os ilustres desconhecidos cujo trabalho árduo todos ignoram. Não aparecem nos jornais nem nas revistas e raramente alguém se lembra que existem... mas é do seu bom trabalho que depende o meu sucesso como piloto de rali raid. O que fazem, como se organizam, como passam os dias... era a informação que gostava de vos passar mas tenho consciência que não vai ser tarefa fácil.

O Hélder Anjos é mecânico da Hydraplan, o concessionário MAN da zona de Lisboa. Os seus dias de férias são passados nos nossos rali a trabalhar na manutenção do TGS pela noite fora, sabe Deus em que condições. O Pedro Azevedo é quem conduz o camião de assistência, um MAN de origem militar já com 35 anos e com todas aquelas manias a que a idade dá direito. O Pedro é o único que pode dormir toda a noite se as coisas correrem mal e o trabalho tiver de continuar até tarde. O Jorge Gil é o meu mais fiel companheiro de equipa e acumula as funções de marido. Navega o camião de assistência, organiza todo o dia-a-dia da corrida e resolve os problemas difíceis. Mesmo que lhe desagrade é por ele que chamamos quando estamos em apuros.

Vamos estar juntos 24 horas por dia até ao dia 16 de Janeiro, com tudo o que tal implica!...

Na foto estamos os seis pois a assistência nunca é tema para o fotógrafo!