JN acompanha em direto a festa do F. C. Porto

O "Jornal de Notícias" vai estar em direto, este sábado, para acompanhar toda a festa azul e branca na cidade do Porto. A emissão arranca com a saída do autocarro dos jogadores do F. C. Porto do Dragão rumo à Avenida dos Aliados. O JN segue logo atrás no autocarro onde viajam também as famílias dos jogadores.

As celebrações continuam no "salão de festas" da Invicta, com a viagem de duas horas do autocarro portista pelos Aliados e a entrega da Medalha de Honra da Cidade a Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, pelo presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira. Os campeões nacionais sobem depois à varanda do edifício, algo que não acontece desde 1999.

A festa continua com um desfile dos jogadores na estrutura montada em plena avenida e vai ser acompanhada por milhares de adeptos noite dentro. E vamos mostrar tudo em direto.