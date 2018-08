João Amaral contratado pelo Benfica ao Setúbal

JN 29 Maio 2018 às 11:56 Facebook

Twitter

O Benfica confirmou, esta terça-feira, a contratação de João Amaral, extremo de 26 anos, que nas duas últimas temporadas brilhou no V. Setúbal.

A equipa benfiquista anunciou o acordo por três temporadas na página oficial, relembrando o percurso de João Amaral na margem do Sado, onde o extremo marcou nove golos em 41 jogos na época passada, depois dos cinco golos em 37 partidas em 2016/17.

O interesse do Benfica no atleta é antigo e até já gerou polémica. Fernando Oliveira, presidente do V. Setúbal até dezembro do ano passado, afirmou, no passado dia 24 de maio, que João Amaral havia sido vendido ao Benfica no verão de 2017, mas o futebolista não chegou a viajar para a Luz, tendo mesmo sido utilizado na equipa de José Couceiro nos encontros frente aos encarnados em 2017/18.

Um dia antes, o atual líder sadino, Vítor Hugo Valente, prometeu explicações sobre o caso: "O João Amaral é um caso especial. Envolve o Benfica e o jogador. Eu como prometido, darei aos vitorianos as explicações que entendo: será numa Assembleia-Geral, o sítio certo para se explicar este tipo de situações. Por mim, repito, o jogador não vai ser transferido para o Benfica. Eu nada assinei. Se dizem que é do Benfica é porque assinou algum contrato", referiu.