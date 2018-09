João Barros lidera Rali Amarante/Baião

António Orlando Hoje às 01:31 Facebook

João Barros e António Costa (Skoda Fabia R5) terminaram o primeiro dia do Rali Amarante/Baião em primeiro lugar da geral.

A dupla de Rebordosa, Paredes, ganhou duas das três classificativas do dia. Neste sábado João Barros parte na frente com uma vantagem de 05.20s sobre o Citröen C3 R5 de José Pedro Fontes/Paulo Babo.

A dupla do C3 ganhou a terceira classificativa, a Super Especial de 2 km, realizada esta noite de sexta-feira, em circuito urbano, na cidade de Amarante.

A Super Especial deu aos fãs dos ralis a oportunidade de assistirem a uma descarga de adrenalina, que só este tipo de classificativas nocturnas proporciona. Com um traçado bem desenhado que ligou as duas margens do Tâmega, nos dois quilómetros cronometrados, não faltaram os ganchos "apertados", as chicanes e até os saltos... Para animar e "prender" até ao final o muito público presente, a partida foi dada por ordem inversa.

Na derradeira especial do dia, José Pedro Fontes/Paulo Babo (Citroën C3 R5) levaram a melhor, cumprindo o traçado citadino com um tempo de 1m35.20s. Um registo que lhes permitiu ainda acender ao segundo posto da geral.

Miguel Barbosa e Hugo Magalhães, em Skoda Fabia R5 assinaram o segundo melhor crono da noite (1m35.90s). Não muito atrás chegaram António Dias/Ilberino Santos, também em Fabia R5, que apesar de à geral estarem fora do "top ten", fizeram questão de fechar o dia alta. O quarto posto foi assinado pela dupla Ricardo Teodósio e José Teixeira e o quinto melhor tempo pelo Hyundai I20 de Armindo Araújo e Luís Ramalho. João Barros, que se estreia ao volante de um Skoda foi sexto e manteve o primeiro lugar da geral.