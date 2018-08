João Benedito formaliza candidatura à presidência do Sporting

JN Ontem às 20:00 Facebook

O antigo guarda-redes de futsal dos leões espera que tudo se resolva a partir de 8 de agosto, data limite para a formalização de candidaturas, "para que as pessoas deixem de estar confusas".

O candidato às eleições no Sporting João Benedito disse, esta segunda-feira, que tudo fará "para defender o nome do clube" e "divulgar a cultura desportiva" do mesmo, durante a apresentação formal da sua candidatura no estádio José Alvalade.

"Depois de nos ouvirem e lerem o nosso programa, as pessoas têm-nos transmitido que acreditam que está aqui a cultura do Sporting e o futuro do clube. Isso engrandece-me e enche-me a alma e o coração", disse Benedito, frisando que entra na "corrida de corpo e alma".

João Benedito, antigo guarda-redes de futsal do Sporting e internacional português, foi o terceiro candidato a fazer a apresentação formal da candidatura, depois de Frederico Varandas e Pedro Madeira Rodrigues já o terem feito.

Acompanhado de José Manuel Araújo, candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral, Pedro Lynce, candidato a vice-presidente da MAG, Luís Filipe da Silva Ferreira, candidato a presidente do Conselho Fiscal, e pelo mandatário José Dias, João Benedito foi recebido por Jaime Marta Soares, presidente da MAG leonina, e, após entregar a sua candidatura, admitiu a sua "enorme alegria" por se apresentar a eleições "juntamente com uma equipa maravilhosa".

Sobre os elementos que compõem a sua lista, o candidato explicou que a escolha recaiu maioritariamente em ex-atletas, "mas igualmente pessoas brilhantes na área de gestão e que têm a cultura do Sporting enraizada".

"Estamos a fazer-nos valer daqueles que sabem o que é ganhar e o que é gerir", sintetizou, rejeitando alongar-se em comentários sobre outros candidatos, nomeadamente sobre aqueles que ainda não apresentaram formalmente a candidatura à liderança dos 'leões'.

João Benedito junta-se a Frederico Varandas e Pedro Madeira Rodrigues como os únicos candidatos às eleições no emblema leonino até ao momento. O prazo para a formalização de novas candidaturas expira nesta quarta-feira.