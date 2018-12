João Benedito vê o futebol dos leões com "condições para se impor em todas as provas"

Hoje às 16:24 Facebook

O ex-internacional português de futsal e candidato derrotado à presidência do Sporting João Benedito expressou, nesta quinta-feira, confiança no sucesso da equipa de futebol leonina e na continuidade do momento positivo sob a liderança do treinador holandês Marcel Keizer.

"Seja com Marcel Keizer, José Peseiro ou Jorge Jesus, o Sporting tem sempre condições para se impor em todas as provas em que participa. Se nós lutamos por vitórias em cada jogo, temos de pensar que mais à frente estará um troféu para conquistar. Desde o início desta época que acreditava que o Sporting podia ser campeão. Estamos a dois pontos do primeiro classificado, estamos na Liga Europa, na Taça da Liga, na Taça de Portugal. Tudo está a correr bem", disse.

Em declarações à agência Lusa, à margem de uma conferência sobre cultura desportiva na gestão, na Universidade Europeia, em Lisboa, João Benedito recusou ter "legitimidade" para avaliar nesta altura o trabalho da direção presidida por Frederico Varandas e garantiu que irá manter uma atitude reservada, "pelo menos até ao final da época".

"Esse período tem de ser tido e eu manterei esta postura. Fico feliz que o Sporting possa cumprir todos os seus objetivos, que são ganhar os títulos nas modalidades a que se propõe e que possa também satisfazer os seus sócios com boas exibições e com uma postura social que se coadune com aquilo que são os nossos princípios", assinalou.

Numa palestra em que defendeu a importância de os clubes trabalharem conjuntamente na defesa do negócio do futebol e não de forma isolada, o antigo guarda-redes da formação de futsal leonina apelou a um maior respeito entre todos.

"Havendo respeito, e se as pessoas respeitarem aquilo que são os limites e a liberdade alheia, há sempre espaço para que o negócio seja visto como um só e que os clubes possam ter essa relação. Relativamente à realidade portuguesa, temos tendência para que isso venha a acontecer no futuro", frisou.

Questionado sobre a Assembleia Geral (AG) de sábado, que vai decidir sobre os processos de suspensão e expulsão de antigos dirigentes, entre os quais o da suspensão do ex-presidente Bruno de Carvalho, João Benedito assegurou que vai estar presente, vincando a necessidade de existir respeito pela decisão que for tomada pelos sócios e desvalorizando as tensões registadas na AG anterior.

"Vou e vou emitir os meus votos, como é lógico, nesse local próprio. A última AG do Sporting? Também se empolam as situações. Os sócios do Sporting têm tido um comportamento exemplar, dadas as contingências que têm vivido. Neste momento, o que é importante é que haja respeito pela democracia, por opiniões divergentes, e que, no final, depois de mais uma participação massiva dos sócios do Sporting, se possa respeitar a decisão", observou.

O ex-candidato à presidência nas eleições do passado mês de setembro deixou também o pedido para que se diminua o ruído em torno do clube: "Continua a haver pessoas que se aproveitam dos momentos do Sporting para terem os seus momentos de fama e isso não é bom", advertiu.