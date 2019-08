João Benta vence em Felgueiras e Joni mantém amarela

JN Hoje às 17:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O ciclista português João Benta deu a segunda vitória consecutiva à equipa da RP/Boavista.

A etapa que ligou Viana do Castelo a Felgueiras, terminou na contagem de montanha de terceira categoria de Santa Quitéria.



Joni Brandão (EFAPEL) mantém a amarela depois de ter sido segundo na tirada, imediatamente à frente de João Rodrgiues (W52/F. C. Porto), que assim continua a apenas um segundo do topo da classificação geral. Gustavo Veloso, também dos dragões, perdeu três segundos para os rivais na geral.