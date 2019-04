João Cancelo aborda polémica com Allegri

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:46 Facebook

O português João Cancelo garantiu, esta quinta-feira, não ter qualquer problema com o treinador da Juventus e salientou que o futuro passa pela equipa de Turim, "a melhor de Itália".

Recentemente campeão pela Juventus em Itália, João Cancelo viu-se envolvido numa polémica com o treinador da equipa de Turim, Massimiliano Allegri. A imprensa italiana avançou que o português colocou um "gosto" numa publicação que pedia a demissão de Allegri e o defesa nega.

"Honestamente não tenho nada a ver com isso, não faz qualquer sentido. O Allegri está entre os melhores treinadores do mundo, sempre falei bem dele, das qualidades como técnico. Ele ganhou muito na Juventus e no Milan. Colocar um like como esse não faria qualquer sentido. São notícias falsas de quem quer criar controvérsia entre mim e o treinador. Gosto de Allegri, é uma ótima pessoa e devo-lhe muito como jogador", afirmou à DAZN, garantindo que o futuro passa mesmo pela vecchia signora

"Quero continuar a escrever a minha história aqui. Quando se trabalha com os melhores, evolui-se automaticamente. Spalletti ajudou-me muito, principalmente no processo defensivo. Foram seis meses muito importantes para mim no Inter. Foi esse período que me permitiu vir para a Juventus, o melhor clube de Itália", concluiu.