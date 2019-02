João Cancelo: "Na Juventus costumam dizer: 'corre e cala-te'"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:48 Facebook

Twitter

Partilhar

João Cancelo deixou elogios a Bruno Lage, treinador do Benfica, e garante que Cristiano Ronaldo parece ter a mesma idade que ele.

"Até hoje este foi o grupo de jogadores que mais me impressionou ao nível da humildade, em relação ao nível dos métodos de trabalho, todos os jogadores são muito trabalhadores. Se me perguntarem se há algum jogador que seja menos trabalhador, não sei dizer. Porque é uma questão de mentalidade da Juventus. A Juventus é um clube que impõem mentalidade de trabalho. Costumam dizer: "corre e cala-te'! É assim", disse o português em entrevista ao jornal "A Bola", deixando elogios a Cristiano Ronaldo.

"O Cristiano é um exemplo de motivação para todos os jovens jogadores, tudo o que já ganhou, tanto a nível individual como coletivo fala por si, o futebol hoje são números e títulos. As coisas não acontecem por acaso. É um exemplo de motivação, supera-se a cada dia e acho que isso faz dele o melhor. Tem 34 anos, mas parece que tem a minha idade. O espírito dele faz com que se supere a cada dia e é uma pessoa com uma humildade... Lido agora mais tempo com ele, percebo a humildade que tem. E depois como jogador é o que toda a gente vê", afirmou, não esquecendo, também, Bruno Lage.

"Foi seguramente dos treinadores que mais me marcaram. É o homem certo. Verão. Como pessoa consegue moralizar uma equipa inteira, é um líder, nasceu para ser líder de uma equipa e é a pessoa certa e o Benfica tem ali treinador para muitos anos, porque além de formar também faz os jogadores estarem com ele. Acredita muito no espírito de grupo, que nada se faz sozinho e que tudo se ganha em equipa. Porque quando se ganha, ganha a Juventus, ganha o Benfica, não ganham o João Cancelo ou o Bruno Lage. É o segredo dele, desejo-lhe o melhor", concluiu.