João Cancelo operado com sucesso ao joelho direito

O internacional português João Cancelo, defesa da Juventus, foi operado com "sucesso" à lesão no menisco do joelho direito que contraiu num treino, anunciou, esta sexta-feira, o emblema de Turim.

A cirurgia foi feita pelo médico Roberto Rossi, consultor clínico da Juventus, na Clínica Sedes Sapientiae, e decorreu na presença do diretor clínico da formação italiana, Caludio Rigo.

A operação foi "totalmente bem sucedida",anunciou a Juventus na página oficial na internet.

Esta tarde, o treinador da heptacampeã italiana, Massimiliano Allegri tinha revelado na conferência de imprensa de lançamento do dérbi com o Torino, da 16.ª jornada da liga italiana, que Cancelo se tinha lesionado no joelho (menisco interno) durante o treino da manhã da equipa e que iria ser submetido em breve a uma intervenção cirúrgica.

O defesa português tem estado em destaque pela positiva esta época na Juventus, líder da Série A italiana, que contratou o jogador aos espanhóis do Valência por mais de 40 milhões de euros no último defeso.