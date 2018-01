João Carvalho no lugar de Krovinovic frente ao Belenenses

JN Hoje às 19:55, atualizado às 20:00 Facebook

O Benfica defronta, esta segunda-feira, o Belenenses em jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga. O português João Carvalho, no lugar do lesionado Krovinovic, é a grande novidade no onze de Rui Vitória.

Para o duelo desta segunda-feira, Rui Vitória não poderá contar com Krovinovic, devido a lesão. Já Silas não conta com Nuno Tomás (castigado), Bakic, Muriel, Tandjigora e Bouba Saré (lesionados).

No histórico de confrontos entre as duas equipas, os encarnados dominam de forma clara: 93 vitórias contra 29 derrotas. Nas últimas cinco deslocações ao terreno do Belenenses, as águias ganharam sempre. A última derrota foi na época de 2007/08.

Onze do Belenenses: Filipe Mendes, Pereirinha, Gonçalo Silva, Sasso, Florent, Diogo Viana, Yebda, André Sousa, Filipe Chaby, Fredy e Maurides.

Onze do Benfica: Bruno Varela, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, João Carvalho, Pizzi, Salvio, Jonas e Cervi.

O pontapé de saída está marcado para as 21 horas. A arbitragem estará a cargo de Bruno Paixão (Setúbal). No videoárbitro estará Rui Oliveira.