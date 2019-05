João Domingues está nos quartos de final e faz história

Hoje às 18:50 Facebook

O tenista português João Domingues fez história esta quarta-feira no Estoril Open, ao aceder pela primeira vez na carreira aos quartos de final no Clube de Ténis do Estoril, após a desistência de John Millman por lesão no pé esquerdo.

O jogador natural de Oliveira de Azeméis, 214.º colocado no ranking ATP, entrou com o pé direito no 'court' central e, quando estava a liderar por 6-3 e 2-1, em 57 minutos, Millman subiu à rede e entregou o encontro e o passe para os quartos de final do único torneio ATP 250 português.

A desistência do australiano, número 50 da hierarquia mundial, surgiu, contudo, numa altura em que João Domingues detinha algum ascendente no encontro, após ter anulado dois pontos de break no terceiro jogo da segunda partida para fechar a seu favor e manter-se à frente.

No primeiro set, o número três nacional já havia mostrado estar confiante e ambicionar ultrapassar o australiano, a quem fez questão de aplicar um 'break' como cartão de visita.

Com uma atitude segura e assertiva, tentando deslocar o adversário e insistindo na esquerda, Domingues sofreu o contra 'break' no quarto jogo, mas conseguiu reagir e, ao dispor de três pontos de 'break' no sétimo jogo, converteu o último e passou novamente para a frente do marcador (4-3).

Millman, por sua vez, cometeu alguns erros no 9.º jogo, acusando depois algumas dificuldades físicas (no pé esquerdo), e Domingues aproveitou o segundo 'set point' para encerrar a primeira partida por 6-3.

A pausa entre as duas primeiras partidas levou assistência médica ao 'court', a pedido do australiano, e o segundo set foi disputado apenas em três jogos. Depois de ter entrado bem, fazendo facilmente o seu jogo de serviço, Domingues sentiu, contudo, algumas dificuldades para não ser quebrado no terceiro jogo, ao ter concedido dois pontos de break ao adversário. Conseguiu manter a vantagem de 2-1 e Millman, que em 2018 bateu Roger Federer nos oitavos de final do US Open, apresentou a sua desistência.

Graças ao triunfo, João Domingues superou o seu melhor resultado de sempre no Estoril Open, a segunda ronda alcançada em 2017, e fez o melhor resultado de sempre no ATP Tour.