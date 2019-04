João Domingues nas meias-finais do Challenger de Tunes

Hoje às 19:33 Facebook

João Domingues, 221.º do ranking mundial, qualificou-se para as meias-finais do Challenger de Tunes, em terra batida, ao impor-se em três sets ao italiano Gian Marco Moroni.

O número três nacional bateu Moroni, 271.º no ranking, pelos parciais de 7-5, 4-6 e 7-5, após uma maratona de três horas.

Nas meias-finais da prova tunisina, João Domingues vai defrontar, este sábado, o brasileiro Thomas Bellucci, 223.º do ranking mundial, vencedor do embate com o húngaro Attila Balazs, que afastou Pedro Sousa nos oitavos de final, por duplo 6-2.