João Félix vai fazer a estreia com a camisola do Atlético de Madrid a titular. O duelo frente ao Numancia, marcado para este sábado, às 18 horas, será o primeiro jogo dos colchoneros na pré-época.

O internacional português integra onze de Diego Simeone para o primeiro jogo de pré-época dos colchoneros.

Além de Félix, também os reforços Trippier, Hermoso, Lodi e Marcos Llorente são titulares. Os ex- F. C. Porto Herrera e Felipe começam a partida no banco.