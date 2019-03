João Félix: "Às vezes atiro-me um bocado para o chão, é verdade"

Rui Farinha Hoje às 16:10 Facebook

João Félix disse, esta segunda-feira, à margem da apresentação de umas novas chuteiras, em Carnaxide, Lisboa, que não sabe quando irá sair do Benfica e que se sente bem no clube encarnado.

"Estou bem no Benfica. Gosto deles e eles de mim. Não sei quando vou sair. Vai ser no momento certo. Não sei se é este ano, daqui a um ou dois", começou por dizer o jovem jogador dos encarnados.

Questionado sobre o confronto com Pepe, no duelo da 24.ª jornada frente ao F. C. Porto, Félix desvalorizou o momento. "O que acontece dentro de campo, fica dentro de campo. Já falei com outros colegas e disseram que ele é cinco estrelas".

O avançado, de 19 anos, aproveitou o momento para falar sobre "as acusações de anti-jogo".

"Dizem que sou conflituoso, mas é porque me picam. Não me deixo picar e respondo. Por isso, por ser novo, começam logo a dizer que eu tenho a mania. Às vezes atiro-me um bocado para o chão, é verdade. Mas faz parte do jogo. A dureza dos adversários faz parte. É para me intimidarem. Eu também tento provocá-los", afirmou.

E, afinal, quanto "vale" João Félix? "Eu não percebo nada de valores. O meu valor? Não sei. Dois milhões, pode ser", afirmou.

Por fim, sobre o passado no F. C. Porto, foi breve. "Sentia que não tinha prazer de jogar. O meu trabalho não era valorizado. Era só mais um. Senti que não tinha prazer. Aquilo era só um trabalho para mim", concluiu.