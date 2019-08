João Félix bisa frente à Juventus

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:02 Facebook

O Atlético de Madrid defronta, este sábado, a Juventus num jogo particular do torneio International Champions Cup, disputado em Estocolmo, na Suécia. João Félix e Cristiano Ronaldo alinharam de início e, na primeira parte, o avançado de 19 anos esteve em destaque ao bisar no encontro.

João Félix abriu o marcador aos 24 minutos após uma assistência de Trippier. A equipa de Cristiano Ronaldo ainda empatou, cinco minutos depois, por Trippier mas os colchoneros voltaram a chegar à vantagem aos 33 minutos, outra vez por intermédio do ex-jogador do Benfica.

Veja os golos: