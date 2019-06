João Félix com ordenado de seis milhões de euros no Atlético, diz imprensa

Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

João Félix faz capa na edição de quarta-feira do jornal espanhol "As". O Atlético Madrid terá proposto ao jogador de 19 anos do Benfica um contrato com um ordenado na ordem dos seis milhões de euros líquidos por temporada, avança aquela publicação.

O clube de Madrid terá oferecido ao Benfica cerca de 60 milhões de euros pelo passe do atleta, aos quais acrescem 20 milhões de euros, relacionados com o cumprimento de objetivos.

Recorde-se que João Félix tem contrato com o Benfica com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.