João Félix deixa mensagem emotiva: "Nunca esquecerei o Benfica"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 11:40, atualizado às 11:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Um dia depois de ser apresentado no Atlético de Madrid, João Félix deixou uma mensagem de despedida ao Benfica.

João Félix trocou o Benfica pelo Atlético de Madrid mas não esquece a antiga casa. Depois de ter sido apresentado nos "colchoneros", o jogador fez questão de voltar a agradecer ao clube encarnada pelo tempo que jogou de águia ao peito. Numa mensagem emotiva, João Félix garantiu que "nunca esquecerá" o Benfica.

"Não podia deixar de agradecer ao Benfica por tudo o que fez por mim. Foram quatro anos de uma enorme aprendizagem por todos os escalões que passei. Agradecer também a todas as pessoas envolvidas na minha evolução enquanto jogador e enquanto homem (staff, jogadores, adeptos, etc). Nunca esquecerei este último ano da reconquista e nunca esquecerei o Benfica pois fui muito feliz. Para sempre Benfica", escreveu nas redes sociais.

Depois de uma boa época ao serviço das águias, João Félix, de 19 anos, tornou-se o jogador português mais caro de sempre e a maior compra do Atlético de Madrid, ao render 126 milhões de euros aos cofres do clube da luz. Na época passada, o internacional português, que disputou 43 jogos e marcou 20 golos, conquistou o título nacional pelo Benfica e somou a primeira internacionalização por Portugal no jogo frente à Suíça, a contar para as meias-finais da Liga das Nações.