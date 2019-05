João Félix e o futuro: "Quero é jogar à bola e divertir-me"

JN Hoje às 20:41 Facebook

Fundamental na conquista do título de campeão do Benfica, João Félix foi colecionando clubes interessados na sua contratação durante a temporada. Agora que o mercado está prestes a abrir, o nome do jogador das águias é associado a vários emblemas, mas o internacional revela o que quer para o futuro.

"Estou muito feliz aqui, adoro o clube e os adeptos. Quero é jogar à bola e divertir-me e depois as coisas acontecem naturalmente. Estou muito feliz no Benfica", afirmou João Félix, em entrevista à BTV.

Sobre o campeonato, João Félix destaca as prestações do Benfica no Dragão e em Alvalade, onde os encarnados saíram vitoriosos esta temporada. A deslocação ao Dragão [2-1] foi a primeira a ser abordada pelo avançado.

"Foi um jogo chave para a reconquista. É um campo extremamente difícil, em que poucas equipas ganharam lá nos últimos anos. Nós fizemos isso e deu um gozo especial porque permitiu-nos passar para o primeiro lugar. Além disso, foi muito bom voltar ao clube onde tinha estado, fazer golo, sair com a vitória e no primeiro lugar", comentou.

"Fizemos um grande jogo do início ao fim, ofensivamente e defensivamente estivemos muito bem. O 10-0 ao Nacional também foi muito bom, mas pela dificuldade tenho que escolher aquele dérbi em Alvalade [4-2]. Falhámos muitos golos e o resultado podia ter sido mais volumoso", acrescentou.

Ainda sobre o jogo com o F. C. Porto, João Félix garante que está tudo bem com Sérgio Conceição, técnico dos dragões que não o cumprimentou no final da partida.

"Logo no primeiro ano em que vim para o Benfica, partilhei o quarto com o Rodrigo [Conceição]. Desde aí criei uma relação muito próxima com ele, já lá vão quatro anos, e as últimas férias passei-as lá com eles em casa, pessoas cinco estrelas. O que aconteceu ali, aconteceu. Estava de cabeça quente, era um jogo importante para a luta pelo título e aconteceu. Na altura fiquei um bocado triste, mas depois as coisas resolveram-se. O Rodrigo explicou-me o porquê e ficou tudo bem", garantiu.

A época feliz no Benfica leva-o a ter o sonho de um dia ganhar a Bola de Ouro. Mas, por enquanto, João Félix convive com aquele que já ganhou a distinção individual por cinco vezes. Trata-se de Cristiano Ronaldo, que conheceu pela primeira vez quando foi chamado por Fernando Santos à seleção principal. Agora vão ser companheiros a representar Portugal na Liga das Nações.

"Nunca o tinha visto ao vivo e disse aos meus amigos, quando cheguei a casa, que parecia que estava na Playstation. Foi estranho, mas foi um sonho tornado realidade estar com ele no mesmo balneário. Nem me lembro do que ele disse, estava só a pensar que estava ali ao pé dele", recordou.