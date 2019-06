João Félix e Raúl de Tomás agitam ponte Lisboa-Madrid

Hoje às 21:19 Facebook

Benfica e os dois principais clubes de Madrid em grande atividade negocial. No F. C. Porto também há novidades: Sérgio Oliveira vai integrar o plantel na próxima temporada, após meio ano de empréstimo ao PAOK.

Benfica: João Félix está em Madrid e nas próximas horas será apresentado como reforço do Atlético Madrid, numa operação que pode chegar aos 120 milhões de euros. Igualmente em Madrid estará o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. De acordo com informação avançada pela Marca, o líder das águias foi à capital espanhola para assegurar a contratação de Raúl de Tomás ao Real Madrid, por um valor que será superior a 20 milhões de euros. Veja aqui os principais lances deste avançado na época finda.

F. C. Porto: Depois de meia época emprestado ao PAOK, onde se sagrou campeão da Grécia, Sérgio Oliveira será novamente integrado no plantel portista, às ordens de Sérgio Conceição. Com Herrera de saída, os dragões recuperam um médio que conhece bem os cantos à casa e transporta a famosa mística azul e branca.

Aves: O clube anunciou a saída de Derley, através de um comunicado. "O Aves e Derley chegaram a acordo para a rescisão amigável do contrato que ligava as partes. Vanderley Marinho envergou o nosso símbolo em 65 ocasiões (11 golos) e, especialmente nesta época, foi um dos atletas em destaque na luta pela permanência na Liga NOS. Ao jogador - que sempre nos brindou com um enorme profissionalismo - desejamos as maiores felicidades pessoais e profissionais", escreveu o Aves.

Académico de Viseu: Oriundo do recém-promovido Famalicão, o defesa esquerdo Jorge Miguel, de 28 anos, assinou por duas temporadas pela formação viseense. O lateral, de resto, fez praticamente toda a carreira no clube da terra onde nasceu, exceção a 2012/13, quando representou o Lousada, mas também nesse caso por empréstimo do Famalicão. Na época passada, Jorge Miguel realizou 17 partidas e não marcou qualquer golo.