João Félix eleito jogador da semana da Liga Europa

Autor de três golos e de uma assistência para a demolição do Eintracht Franckfurt (4-2), o atacante do Benfica foi eleito pela UEFA melhor jogar da semana na Liga Europa.

A votação da UEFA é só mais uma nota de prestígio para a história de sucesso da pérola benfiquista de 19 anos, a quem a Europa do futebol se rende em rasgados elogios.

Com os três golos aos alemães, Félix tornou-se no mais jovem português de sempre a fazer um "hat-trick" na provas europeias, superando um tal... Eusébio. Antes dele só outros quatro portugueses - Cristiano Ronaldo (vs. At. Madrid, em 2019), André Silva (vs. Áustria Viena, em 2017) e o referido Eusébio tinham faturado três vezes num só jogo.