João Félix entra no top 5 dos mais caros de sempre

A transferência do avançado de 19 anos vai custar qualquer coisa como 126 milhões de euros ao Atlético de Madrid e, apesar de nos cofres do Benfica entrarem apenas 120 milhões, o nome do internacional português passa a constar na lista das cinco maiores transferências do futebol mundial.

O Benfica comunicou, na noite de quarta-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a proposta formal apresentada pelo Atlético de Madrid por João Félix, com a SAD encarnada a esclarecer que está "a analisar" o dossiê e que o "valor líquido na data da transferência dos direitos desportivos ascenderá a 120 milhões de euros".

Independentemente da perspetiva - o Benfica receberá 120 milhões, mas o Atlético vai pagar 126 milhões de euros por causa do "custo financeiro indexado ao pagamento a prestações previsto na proposta", como refere a SAD encarnada no comunicado -, João Félix entra na metade superior das 10 maiores transferências de todos os tempos.

Top 10 do futebol mundial

1.º Neymar (Barcelona-PSG), 222 milhões de euros

2.º Philippe Coutinho (Liverpool-Barcelona), 145 milhões de euros

3.º Mbappé (Mónaco-PSG), 135 milhões de euros

4.º João Félix (Benfica-Atlético Madrid), 126 milhões de euros

5.º Dembelé (Dortmund-Barcelona), 125 milhões de euros

6.º Cristiano Ronaldo (Real Madrid-Juventus), 117 milhões de euros

7.º Paul Pogba (Juventus-Man. United), 105 milhões de euros

8.º Gareth Bale (Tottenham-Real Madrid), 101 milhões de euros

9.º Eden Hazard (Chelsea-Real Madrid), 100 milhões de euros

10.º Cristiano Ronaldo (Man. United-Real Madrid), 96 milhões de euros