João Félix fora do Mundial sub-20 para ir à seleção A

FPF divulga lista de convocados, que não conta com o avançado do Benfica.

Hélio Sousa, selecionador português de sub-20, assumiu que Félix já faz parte da seleção principal, que também disputa em junho a "final four" da Liga das Nações, e afirmou que não ficou triste com a decisão tomada. "Estou, sim, muito satisfeito, por ele poder estar em espaços competitivos de excelência", disse.

Na convocatória, estão três jogadores da equipa do F. C. Porto que se sagrou campeã europeia de sub-19 (o guarda-redes Diogo Costa e os centrais Diogo Leite e Diogo Queirós), bem como três jogadores que fazem parte do plantel principal do Benfica (os médios Florentino e Gedson e o atacante Jota).

O Sporting contribui com o guarda-redes Luís Maximiano, com o defesa Thierry Correia e com o médio Miguel Luís, o Braga fornece os avançados Trincão e Pedro Martelo, enquanto o Vitória de Guimarães tem na lista o defesa Romain Correia . De clubes estrangeiros foram chamados o guardião João Virgínia (Everton), os defesas Diogo Dalot (Manchester United) e Rúben Vinagre (Wolverhampton), o médio Nuno Henrique (Chievo) e os avançados Mesaque Dju (West Ham), Pedro Neto (Lazio) e Rafael Leão (Lille).

Portugal participa pela quinta vez consecutiva no Mundial da categoria e faz parte do grupo F, juntamente com Coreia do Sul, Argentina e África do Sul. A estreia será diante da seleção coreana, a 25 de maio. Três dias depois, joga com os argentinos e no dia 31 com os sul-africanos.