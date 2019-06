João Félix interessa ao Atlético e ingleses apontam regresso de Mourinho ao Chelsea

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:03 Facebook

Num dia em que Buffon foi apontado ao F. C. Porto e João Félix ao Atlético de Madrid, o Marítimo renovou com Edgar Costa e o Vitória apresentou o segundo reforço.

F. C. Porto: Num dia em que Buffon foi associado aos azuis e brancos, a imprensa turca garante que o F. C. Porto está atento ao central Ozan Kabak, internacional sub-18 turco e que, em meia época no Estugarda, foi distinguido com o prémio "rookie" do ano na Bundesliga.

Benfica: Continua a crescer a lista de interessados por João Félix. O "As" garante esta terça-feira que o Atlético de Madrid está interessado em contratar o avançado e nem a elevada cláusula 120 milhões é vista como um problema.

Vitória de Guimarães: Blati Touré assinou contrato até ao final da época 2021/22. O médio, de 24 anos, realizou 24 jogos oficiais na época passada pelo Córdoba e é o segundo reforço garantido pelos vimaranenses depois do guarda-redes Jhonatan.

Marítimo: Edgar Costa oficializou contrato com os madeirenses. O capitão, que representa o Marítimo desde 2014, caminha para a sexta época ao serviço dos insulares.

Santa Clara: Está anunciado o primeiro reforço para a nova época. Rui Correia, que alinhou no Campeonato de Portugal nas duas últimas épocas, assinou um contrato válido por três temporadas.

Roma: No dia em que oficializou Paulo Fonseca no comando técnico, a imprensa italiana adianta que o avançado Higuaín, de 31 anos, está muito perto de assinar.

Chelsea: Sem clube desde que deixou o comando técnico do Manchester United, José Mourinho foi apontado ao Chelsea. A imprensa inglesa garante que há a possibilidade de um regresso aos blues, onde o português já esteve duas vezes (2004 a 2007 e 2013 a 2015).