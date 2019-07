João Félix já se apresentou ao trabalho e dá autógrafos em Madrid

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:56 Facebook

João Félix juntou-se este domingo à concentração de pré-época do Atlético de Madrid e, à entrada para o autocarro do clube madrileno, foi bastante requisitado pelos adeptos que esperavam pela equipa. O jogador português será apresentado na segunda-feira, a partir das 12 horas, no Wanda Metropolitano.

Depois de uma boa época ao serviço do Benfica, João Félix assinou pelo Atlético de Madrid até 2025/26. Em comunicado à CMVM, os encarnados anunciaram a transferência do jogador por 126 milhões de euros.

O português, de 19 anos, tornou-se o jogador português mais caro de sempre e a maior compra do Atlético de Madrid. Na época passada, o internacional português, que disputou 43 jogos e marcou 20 golos, conquistou o título nacional pelo Benfica e somou a primeira internacionalização por Portugal no jogo frente à Suíça, a contar para as meias-finais da Liga das Nações.