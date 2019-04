Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:37 Facebook

João Félix foi autor do terceiro golo do Benfica no jogo deste domingo, com o Vitória de Setúbal no Estádio da Luz, que os encarnados venceram por 4-2. Depois de marcar, o camisola 79 das águias saiu disparado para festejar com o irmão Hugo, jogador nas camadas jovens dos encarnados, que estava na linha de fundo como apanha-bolas.

Veja o golo e o momento:

Em declarações à BTV, o irmão mais novo do jogador do Benfica não escondeu a satisfação por João Félix ter feito, mais uma vez, o gosto ao pé: "É um sentimento de orgulho, é uma sensação fantástica. Mais um golo para este clube. Já tínhamos combinado", disse Hugo Félix.