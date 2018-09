João Félix marca mas sai lesionado na vitória do Benfica frente ao Aves

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:30 Facebook

O Benfica venceu (2-0), este domingo, o Aves no Estádio da Luz em jogo a contar para a quinta jornada da liga. João Félix marcou e saiu lesionado do encontro, dando lugar a Cervi, que também fez o gosto ao pé.

Com duas novidades no onze - Rui Vitória lançou Gabriel e João Félix no lugar de Cervi e Gedson Fernandes - o Benfica chegou à vantagem no marcador aos 34 minutos. Pizzi, na esquerda, rasgou a defesa com um passe a ativar a desmarcação de João Félix. Na cara de Beunardeau, o jovem benfiquista picou com o pé esquerdo e abriu o ativo. Foi o segundo golo do avançado pela equipa principal dos encarnados, após ter feito o golo do empate frente ao Sporting.

Logo após o golo, Salvio teve uma oportunidade de ouro para aumentar a vantagem mas o ferro negou o golo ao argentino. O Aves ia tentando responder e deu o primeiro sinal de perigo aos 45 minutos. Elhouni tentou a sorte com um remate fora da área mas Odysseas desviou para canto.

A segunda metade do encontro ficou marcada pela lesão de João Félix. Aos 52 minutos, o jovem avançado saiu do relvado apoiado pela equipa médica e deu lugar a Cervi. O argentino precisou apenas de nove minutos para marcar e aumentar a vantagem das águias. Após um cruzamento atrasado desde a direita, Cervi, sem marcação, tentou a sorte. O remate do argentino contou com um desvio na defesa e entrou na baliza de Beunardeau. Estava feito o 2-0.

A equipa de Vila das Aves não desistiu de ir atrás de resultado e Derley, ao minuto 70 , aproveitou um erro de Grimaldo, que isolou o avançado do Aves, mas rematou ao lado. Pouco depois, ao minuto 83, nova baixa para o Benfica: Grimaldo abandonou o encontro, também devido a lesão, dando lugar a Rafa.

Na próxima jornada, o Benfica defronta, fora de portas, o Chaves e o Aves recebe o Portimonense.