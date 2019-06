João Félix no Atlético de Madrid "nas próximas horas"

Hoje às 15:22, atualizado às 16:23 Facebook

Twitter

Partilhar

"Marca" diz que o negócio "pode ser oficializado nas próximas horas" e que o Benfica vai receber 120 milhões de euros.

O futuro de João Félix é no Atlético de Madrid. A garantia é da "Marca", que, esta segunda-feira e através do site, dá a transferência como feita.

De acordo com a notícia, os "colchoneros" ganharam a corrida ao Manchester City, que também estaria disposto a pagar os 120 milhões de euros estipulados na cláusula de rescisão do internacional português. No entanto, foi o Atlético de Madrid a convencer João Félix.

A confirmar-se o negócio por 120 milhões de euros, João Félix passará a ser o jogador mais caro da história do Atlético de Madrid e um dos dez mais caros de sempre.