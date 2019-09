João Félix no banco contra a Sérvia

Hoje às 18:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Fernando Santos aposta no mesmo onze que iniciou a final da Liga das Nações, frente à Holanda. Gonçalo Guedes acompanha Cristiano Ronaldo no ataque.

A ausência de João Félix é o principal destaque no onze de Portugal que vai defrontar a Sérvia, este sábado (19.45 horas), em Belgrado, num encontro muito importante de apuramento para o Europeu de 2020.

O avançado do Atlético do Madrid vai iniciar o jogo no banco e será Gonçalo Guedes a jogar com Cristiano Ronaldo na frente de ataque.

De resto, Fernando Santos não surpreende e aposta no mesmo onze que derrotou a Holanda na final da Liga das Nações.

Portugal: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, José Fonte e Guerreiro; Danilo, William Carvalho, Bruno Fernandes e Bernardo Silva; Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo.