"João Félix pode mudar um jogo por inteiro", elogia treinador do Frankfurt

O Benfica desloca-se à Alemanha com uma vantagem de dois golos sobre o Eintracht Frankfurt na eliminatória dos quartos de final da Liga Europa. Assim, após o triunfo dos encarnados por 4x2 no Estádio da Luz, o treinador dos germânicos, Adi Hutter, coloca o favoritismo do lado das águias.

"O Benfica é favorito depois do primeiro jogo. Diria que a percentagem é de 55 por cento para eles e 45 por cento para nós. Vamos jogar contra uma das melhores equipas da Europa, temos de fazer um jogo perfeito", afirmou o técnico do Eintracht Frankfurt, em conferência de imprensa.

"Isso significa não sofrer golos, controlar o jogo e marcar na altura certa. Vamos jogar para criar oportunidades, mas temos de ser muito cautelosos quando perdermos a bola porque o Benfica é uma equipa com muita velocidade", acrescentou Adi Hutter, elogiando aqueles que considera ser os pontos fortes da turma de Bruno Lage.

"O Benfica tem qualidade e velocidade no jogo ofensivo. O João Félix tem muita qualidade e é um jogador muito perigoso porque consegue fazer praticamente tudo. Sozinho pode mudar um jogo por inteiro, mas não é o único jogador que marca golos no Benfica. Há vários, como o Rafa, que também joga muito bem", sublinhou.