João Félix reage a jovens leões vestidos com camisolas do At. Madrid em Alvalade

João Félix comentou com humor uma publicação na rede social Twitter de uma adepta do Sporting sobre dois jovens que foram no passado domingo ao jogo de apresentação da equipa principal aos sócios, em Alvalade, equipados com camisolas do Atlético de Madrid com o nome do avançado português.

Após mais de dois meses sem cumprirem o ritual de ir ao estádio, o dia era de festa para os adeptos do Sporting, ou não fosse a apresentação oficial do plantel para a nova época. Era tempo de tirar novamente as camisolas e cachecóis das gavetas e de os exibir no covil do leão.

Mas dois jovens adeptos decidiram contrariar essa tendência e apresentar-se em Alvalade com outras cores, envergando camisolas do Atlético de Madrid com o numero 7 e o nome de João Félix estampados.

Uma adepta leonina registou o momento e partilhou as duas imagens na conta da rede social "Twitter" com a seguinte legenda: "Epa não... logo dois". A publicação ganhou asas e acabou por passar a fronteira e chegar ao conhecimento do novo craque dos colchoneros, que não tardou em reagir com humor e a alfinetar os rivais.

João Félix "retwitou" a postagem escrevendo "Ainda tá difícil lidar", ​​acompanhada de dois emojis que representam gargalhadas..