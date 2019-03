João Faria Ontem às 22:17 Facebook

O futebolista João Félix foi, na noite desta quinta-feira, distinguido com o prémio "revelação", na Gala dos 115 anos do Benfica, que decorre no Campo Pequeno, em Lisboa.

João Félix era um dos nomeados nesta categoria, superando assim Gedson, Jota, Ferro, Florentino e Andreia Faria.

Como João Félix está ao serviço da seleção nacional de futebol, o futebolista enviou uma mensagem de agradecimento pelo galardão com que foi distinguido.