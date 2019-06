Hoje às 18:33 Facebook

João Félix é a novidade no 11 titular da Seleção Nacional para o jogo desta quarta-feira, às 19.45 horas, no Estádio do Dragão, contra a Suíça, nas meias-finais da Liga das Nações.

Onze de Portugal: Rui Patrício; Raphael Guerreiro, Rúben Dias, Pepe e Nélson Semedo; William Carvalho, Rúben Neves e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix.