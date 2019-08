João Félix titular no primeiro jogo do Atlético na La Liga

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:36 Facebook

O Atlético de Madrid estreia-se este domingo na liga espanhola, frente ao Getafe, e João Félix vai a jogo.

Depois de uma boa pré-época, com golos - dois deles frente à Juventus de Cristiano Ronaldo - e assistências, João Félix estreia-se este domingo na liga espanhola frente ao Getafe, Wanda Metropolitano. O português, que custou 126 milhões de euros aos colchoneros, vai fazer dupla com Morata na frente de ataque. Herrera, ex-jogador do F. C. Porto e que assinou também esta época pelo clube espanhol, começa o encontro no banco.

Onze do Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Koke, Thomas, Saúl, Lemar; Joao Félix e Morata.

O pontapé de saída está marcado para as 21 horas.