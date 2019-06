João Félix torna-se "Viriato De Ouro"

JN Hoje às 20:16 Facebook

João Félix foi esta quarta-feira homenageado pela Câmara Municipal de Viseu. O jogador do Benfica recebeu o estatuto de Viriato de Ouro, destinado aos embaixadores da cidade.

Depois de uma boa época ao serviço do Benfica, João Félix está de regresso à terra natal para passar um período em Viseu, de onde é natural. O ainda jogador do Benfica foi esta quarta-feira homenageado na Câmara Municipal, onde recebeu o estatuto de Viriato de Ouro, destinado aos embaixadores da cidade.

"Mais de 30% dos nossos jovens praticam desporto e o João Félix será um grande exemplo para quem pratica desporto. João Félix é uma pessoa trabalhadora e corajosa. É uma pessoa com, valores. Servirá de exemplo e vamos acompanhar com muito interesse os passos da carreira dele", disse Almeida Henriques, presidente da autarquia, antes de entregar uma placa em bronze com a fachada do edifício.

João Félix retribuiu a oferta com uma camisola autografada do Benfica: "Quero agradecer a Viseu pelo carinho e à Câmara, em especial ao presidente. Sempre mostraram um carinho enorme. Nasci em Viseu e Levo Viseu no meu coração", disse o internacional português que, à saída da autarquia, fez questão de retribuir o carinho das dezenas de adeptos presentes.