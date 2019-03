João Félix vai a jogo frente ao Tondela

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:17 Facebook

O Benfica recebe, este sábado, o Tondela em jogo a contar para a 27.ª jornada da Liga. João Félix está recuperado de lesão e vai a jogo.

Para este encontro, Bruno Lage não pode contar com os lesionados Ebuehi, Conti e Salvio., Do lado dos beirões, são quatro as baixas: Ícaro e Ricardo Alves (lesionados) e Arango e Jaquité (castigados).

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi, Samaris, Gabriel, Rafa; Félix e Jonas

Onze do Tondela: Cláudio Ramos; David Bruno, Jorge Fernandes, Ricardo Costa e Joãozinho; Bruno Monteiro e João Pedro; Xavier, Juan Delgado e Murillo; Tomané.

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Carlos Xistra (Castelo Branco) e no VAR estará Hélder Malheiro (Lisboa).