João Félix votado o sétimo melhor jogador da Liga Europa em 2018/19

Hoje às 19:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O internacional português João Félix foi o sétimo melhor jogador da Liga Europa na temporada 2018/2019, atrás dos três mais votados Olivier Giroud, Eden Hazard e Luka Jovic, revelou esta quinta-feira a UEFA.

O avançado, de 19 anos, que no defeso se transferiu do Benfica para o Atlético Madrid, recebeu um total de 12 pontos, depois de se ter destacado ao serviço das águias, nomeadamente no jogo da primeira mão dos quartos de final, diante do Eintracht Frankfurt, ao apontar três golos. João Félix ficou à frente do brasileiro Willian (11) e do espanhol Pedro Rodríguez (9), ambos jogadores do vencedor da competição, o Chelsea, e do alemão Sébastian Haller (9), que esteve ao serviço do Eintracht Frankfurt, mas se mudou para o West Ham.

Quanto aos mais votados, o francês Olivier Giroud, melhor marcador da prova, com 11 golos, vai, ao lado do ex-companheiro Eden Hazard e do sérvio Luka Jovic, os dois do Real Madrid, discutir o título de melhor futebolista da competição. Os três avançados foram os mais votados por um júri composto pelos treinadores dos 48 clubes presentes na edição 2018/2019 e ainda por 55 jornalistas escolhidos pelo grupo European Sports Medi, superando os jogadores do Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang (65) e Alexandre Lacazette (19) e ainda N'Golo Kanté (16), do Chelsea.

O sucessor do francês Antoine Griezmann, o melhor em 2017/18, será conhecido a 30 de agosto, no Mónaco, durante a cerimónia do sorteio da fase de grupos.