João Henriques: "Fábio Cardoso nunca provocaria uma lesão propositadamente"

No rescaldo da derrota com o F. C. Porto, João Henriques considerou que o Santa Clara "bateu o pé" frente ao F. C. Porto e abordou a entrada de Fábio Cardoso que resultou na lesão de Romário Baró.

"Nunca é uma boa altura para sofrer golos, mas naquela então foi muito injusta, até pelo que fizemos na primeira parte. Batemos o pé ao F. C. Porto com nove alterações na equipa. Temos muita confiança nos 27 jogadores, viemos ao Dragão para ganhar, com estes onze que eram os melhores para esta partida. Tínhamos de estar frescos, focados, agressivos, e foi isso que fizemos. Só não tivemos a sorte do nosso lado. Estes jogadores dão-nos garantias, porque sabemos que os 27 jogadores do plantel, aconteça o que acontecer, são competentes e estão aptos a jogar contra qualquer equipa", começou por dizer o treinador.

João Henriques abordou ainda a entrada de Fábio Cardoso sobre Romário Baró. Ao minuto 90, o atleta dos azuis e brancos acabou por sair em lágrimas do relvado.

"O Fábio Cardoso é um jogador guerreiro e um profissional fantástico. Nunca, em circunstância alguma, provocaria uma lesão propositadamente. É um dos melhores centrais portugueses desta nova geração, um jogador muito viril a jogar e que coloca essa impetuosidade em todos os lances. É capitão, alguém com quem o Santa Clara pode contar para o bem e para o mal", vincou.

O F. C. Porto venceu (1-0) o Santa Clara no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a fase de grupos da Taça da Liga. Diogo Leite foi o autor do golo dos azuis e brancos.